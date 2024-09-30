Beşiktaş’ın İsrailli rakibi ile yapacağı maç öncesi flaş gelişme. Resmen duyurdular

Beşiktaş Fibabanka’nın BKT Eurocup mücadelesinde İsrail ekiplerinden Hapoel Shlomo Tel Aviv’e karşı İstanbul’da oynaması planlanan maç Sırbistan’ın başkenti Belgrad’a alınmıştı. Karar, İsrail ekibinin talebi sonrası EueroCup yönetimi tarafından alınmıştı.

9 Ekim’de oynanacak mücadele öncesi yeni bir gelişme yaşandı. Beşiktaş’ın girişimleri ile birlikte verilen güvenlik garantisi sonrası maçın İstanbul’da oynanmasına karar verildi. Beşiktaş’tan yapılan açıklamada karşılaşma 9 Ekim Çarşamba günü saat 20.00’de BJK Fibabanka Spor Kompleksi’nde oynanacak.

Siyah beyazlıların açıklamasında şu ifade yer aldı:

"Beşiktaş Fibabanka Erkek Basketbol Takımımızın yer aldığı BKT EuroCup turnuvasının organizatörü EuroLeague yönetimi, Beşiktaş Fibabanka Erkek Basketbol Takımımızla Hapoel Shlomo Tel Aviv arasında 9 Ekim Çarşamba günü BJK Fibabanka Spor Kompleksi’nde oynanması planlanan BKT EuroCup 3. hafta müsabakasının Sırbistan’da oynanmasına karar vermişti.

Kulübümüzün girişimleri doğrultusunda hükümetimizin ve Türkiye Basketbol Federasyonu’nun EuroLeague yönetimine ve Hapoel Shlomo Tel Aviv kulübüne güvenlik garantisi vermesinin ardından EuroLeague yönetimi, müsabakanın İstanbul’da oynanmasına karar vermiştir.

Beşiktaş Fibabanka - Hapoel Shlomo Tel Aviv, 9 Ekim Çarşamba günü saat 20.00’de BJK Fibabanka Spor Kompleksi’nde oynanacaktır."