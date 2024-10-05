Beşiktaş'ın İsrailli rakibiyle oynayacağı maçın yeri yine değişti

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Beşiktaş'ın İsrailli rakibiyle oynayacağı maçın yeri yine değişti

Beşiktaş Fibabanka'nın EuroCup'ta İsrail temsilcisi Hapoel Schlomo ile İstanbul'da oynayacağı maçın yeri bir kez daha değişti. Karşılaşmanın Belgrad'da oynanacağı öğrenildi.

Daha önce İstanbul'da oynanacağı durulan Beşiktaş - Hapoel EuroCup mücadelesi Belgrad'a alındı.

Temsilcimiz Beşiktaş, BKT Avrupa Kupası 3. hafta maçında İsrail ekibi Hapoel Schlomo ile karşı karşıya gelecek.

9 Ekim Çarşamba günü saat 20.00’de BJK Fibabanka Spor Kompleksi’nde yapılacağı açıklanan karşılaşmanın yeri yeniden değiştirildi.

Avrupa Ligi yönetimi müsabakanın Belgrad'da oynanacağını açıkladı.

Yönetim daha önce de maçın Belgrad'da oynanacağını açıklamış, Beşiktaş ve Türkiye Basketbol Federasyonu'nun güvenlik garantisi vermesi sonrası karşılaşma yeniden İstanbul'a alınmıştı.

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