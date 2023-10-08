Beşiktaş'ın İstanbulspor maçı ilk 11'i belli oldu

Editör: Ökkeş Bölükbaşı
Trendyol Süper Lig’in 8. haftasında Beşiktaş İstanbulspor ile karşı karşıya gelecek.
Tüpraş Stayumu’nda oynanacak mücadeleyi hakem Tugay Kaan Numaoğlu yönetecek.
Şenol Güneş'in istifası sonrası ilk sınavına çıkacak olan Beşiktaş’ta takımın başında Burak Yılmaz bulunacak.
Öte yandan teknik direktör Fatih Tekke ile yollarını ayıran İstanbulspor’da takımı Olcay Demir idare edecek.
Karşılaşmanın ilk 11'leri şöyle:
Beşiktaş: Ersin, Rosier, Amartey, Bailly, Bakhtiyar, Amir, Salih, Chamberlain, Ghezzal, Muleka, Aboubakar
İstanbulspor: Jensen, Duhaney, Mehmet, Okan, Ali, Loshaj, Muammer, Ethemi, Mamadou, Ndao, Emir Kaan