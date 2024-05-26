Beşiktaş'ın istediği Di Maria kararını açıkladı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Beşiktaş'ın istediği Di Maria kararını açıkladı

Beşiktaş İkinci Başkanı Hüseyin Yücel'in "Görüşüyoruz" dediği Angel Di Maria kararını verdi.

Sezonun bitimine kısa bir süre kala, futbol dünyasından sürpriz bir haber geldi. Benfica’nın Arjantinli yıldızı Angel Di Maria, beklenmedik bir kararla takımından ayrılma kararı aldı.

Portekiz medyasına göre, Benfica Başkanı Rui Costa’nın yoğun çabalarına rağmen Di Maria’nın ayrılık kararı kesinleşti.

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Kulüp kariyerinde yeni bir sayfa açmaya hazırlanan Di Maria’nın, Arjantin’in köklü ekiplerinden, futbola başladığı kulüp olan Rosario Central ile transfer görüşmelerini yoğunlaştırdığı belirtiliyor. Ancak tecrübeli oyuncunun ailesinin ise Arjantin’e taşınmayı planlamadığı, bunun yerine ABD’nin Miami şehrine yerleşmeyi tercih ettikleri ifade ediliyor.

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Beşiktaş’ın da gündeminde yer alan Di Maria hakkında, siyah-beyazlı kulübün ikinci başkanı Hüseyin Yücel önemli açıklamalarda bulunmuştu. Yücel, "Di Maria ile görüşmelerimiz devam ediyor. Kendisi gündemimizdeki isimlerden biri." dedi.

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Futbol kariyerine Rosario Central’de başlayan 36 yaşındaki yıldız, bu sezon Benfica forması altında 48 maçta 17 gol ve 15 asistlik etkileyici bir performans sergiledi.

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