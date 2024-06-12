Beşiktaş'ın istediği Honduraslı futbolcuyu menajeri açıkladı

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Beşiktaş'ın istediği Honduraslı futbolcuyu menajeri açıkladı

Beşiktaş transfer çalışmalarını sürdürürken, çarpıcı bir açıklama geldi.

Süper Lig'de Hatayspor forması giyen Honduraslı futbolcu Rigoberto Rivas'ın menajeri, futbolcuyu Beşiktaş'ın istediğini iddia etti.

Futbolcunun menajeri Filippo Pacini, ülkesinde basına yaptığı açıklamada "Hatayspor Kulübü maaşları ödemekte sıkıntı çekiyor. FIFA'dan oyuncunun Hatayspor'dan ayrılmasına izin vermesini istiyoruz. Onu Beşiktaş istiyor. Türkiye'den ve İtalya'dan da kulüpler ilgileniyor" dedi.

25 yaşındaki futbolcu kanatlarda ve forvet arkasında görev yapıyor.

Hatayspor formasıyla 32 maça çıkan Rivas, 5 gol attı.

Rivas'ın Hatayspor ile olan sözleşmesi 2026 yılında bitiyor.

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