Beşiktaş'ın istediği yıldız için Alman devi devreye girdi

Düzenleme: Bedirhan Altundağ
Beşiktaş'ın istediği yıldız için Alman devi devreye girdi

Üst üste yaşadığı ağır sakatlıklar sonrası David Alaba'nın Real Madrid'deki durumu tartışma konusu oldu. Bayern Münih'e geri dönüş iddiaları gündemde.

2021 yazında Bayern Münih'ten Real Madrid'e transfer olan David Alaba, ilk sezonunda La Liga ve Şampiyonlar Ligi şampiyonlukları yaşayarak başarılı bir başlangıç yaptı. Ancak Aralık 2023'te Villarreal maçında sol diz ön çapraz bağlarını koparan Alaba, sezonu kapattı. 2024'ün tamamını sahalardan uzak geçiren oyuncu, Ocak 2025'te antrenmanlara döndü. Ancak Mayıs ayında menisküs yırtığı nedeniyle yeniden ameliyat oldu ve tekrar sahalardan uzak kaldı.

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GELECEĞİ TARTIŞILIYOR

Alaba'nın art arda yaşadığı sakatlıklar, Real Madrid yönetimini düşündürüyor. İspanyol basınına göre, kulüp Alaba'yı satış listesine koymayı planlıyor. Yüksek maaşı ve sık sakatlıkları nedeniyle kulüp, oyuncunun sözleşmesini feshetmeyi de değerlendiriyor.

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BAYERN MÜNİH'E GERİ DÖNÜŞ İDDİALARI

Alaba'nın Real Madrid'deki durumu, eski kulübü Bayern Münih'e geri dönüş ihtimalini gündeme getirdi. Ancak Bayern efsanesi Lothar Matthäus, bu fikre karşı çıkıyor. Matthäus, "David Alaba'yı geri almazdım. Sakatlık süreci çok uzun sürdü. Alaba'nın zamanı geçti" ifadelerini kullandı.

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BEŞİKTAŞ DA DEVREDE

Beri yandan Beşiktaş'ın da Alaba ile ilgilendiği iddia ediliyor. Siyah-beyazlılar, savunma hattını güçlendirmek için 32 yaşındaki oyuncuyu transfer listesine aldığına dair haberler Avrupa basınında yer aldı. Real Madrid'in Alaba'yı uygun bir bedelle satmaya sıcak baktığının bilinmesi, bu transferi, Serdal Adalı'nın "ucuz transfer politikası" ile uyumlu bir hale getirse bile oyuncunun siyah-beyazlılara gitmeye sıcak bakmadığı da söylentiler arasında yer alıyor.

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GELECEĞİ MEÇHUL

David Alaba'nın Real Madrid'deki sözleşmesi 2026 yılında son bulacak. Fakat oyuncunun sık sık sakatlanma ve yüksek maliyeti, kulübün oyuncuyla yollarını ayırma ihtimalini artırmış durumda. Alaba'nın kariyerine nerede devam edeceği konusunun bir kaç ay içinde netleşmesi bekleniyor.

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