Beşiktaş'ın kaderini değiştirdi Avrupa'yı titretti

Muhammed Mirza Şeker
Beşiktaş'ın kaderini değiştirdi Avrupa'yı titretti
Beşiktaş Erkek Basketbol Takımı; Dusan Alimpijevic yönetiminde muhteşem bir performans sergiliyor.

Beşiktaş Erkek Basketbol Takımı; geçen sezon küme düşme hattında yer alıyordu.

Sırp başantrenör Dusan Alimpijevic'in takımın başına geçmesiyle Siyah-Beyazlı ekibin kaderi değişti.

Beşiktaş Emlakjet; Alimpijevic yönetiminde hem lig hem de Avrupa'da fırtına gibi esiyor.

Normal sezonda organizasyonun favorisi Paris Basketbol'un yenilmezlik serisini bitiren Beşiktaş, son şampiyon Grand Canaria'yı da kupanın dışına itti. Siyah beyazlılar son olarak Hapoel Tel Aviv karşısında muhteşem bir geri dönüşe imza attı.

İsrail ekibi karşısında 21 sayıdan dönerek 89-94 kazanan ve yarı finale yükselen temsilcimiz Beşiktaş Emlakjet'ın rakibi de belli oldu.

Siyah-Beyazlılar yarı finalde Fransız ekibi JL Bourg ile karşı karşıya gelecek.

Siyah beyazlılar, bu sezon Basketbol Süper Ligi'nde de iddiasını sürdürüyor. 22 maç sonunda 39 puan toplayan Beşiktaş Emlakjet, Anadolu Efes ve Fenerbahçe Beko'nun ardından üçüncü sırada bulunuyor.

Alimpijevic, Bursaspor'un final oynadığı 2021-2022 sezonunda 7Days Avrupa Kupası'nın "En değerli başantrenörü" unvanına layık görülmüştü.

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