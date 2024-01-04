Beşiktaş'ın kamp kadrosu açıklandı. Büyük sürpriz var

Beşiktaş; Trendyol Süper Lig’in 19. haftasında Kasımpaşa ile karşı karşıya gelecek. Siyah-Beyazlı ekibin bu mücadele için kamp kadrosu netleşti.

Siyah-beyazlı takımda 8 oyuncu, farklı nedenlerle kadroya dahil edilmedi.

Performans düşüklüğü ve takım içindeki uyumsuzlukları nedeniyle kadro dışı bırakılan oyuncular arasında ismi bulunan Rachid Ghezzal'ın kamp kadrosuna alınması dikkat çekti.

Sakat olan Alex-Oxlade Chamberlain ve Umut Meraş, Afrika Uluslar Kupası için milli takımlarına giden Arthur Masuaku, Omar Colley ve Daniel Amartey kadroya giremedi.

Vincent Aboubakar, Valentin Rosier ve Jean Onana'nın ise kadro dışı kararı devam ediyor.

Kulübün yaptığı duyuruya göre, Kasımpaşa maçı kamp kadrosunda şu oyuncular var:

"Mert Günok, Ersin Destanoğlu, Utku Yuvakuran, Onur Bulut, Tayyip Talha Sanuç, Ante Rebic, Salih Uçan, Cenk Tosun, Milot Rashica, Rachid Ghezzal, Amir Hadziahmetovic, Necip Uysal, Demir Ege Tıknaz, Bakhtiyor Zaynutdinov, Emirhan Delibaş, Jackson Muleka, Mustafa Erhan Hekimoğlu, Yakup Arda Kılıç, Aytuğ Batur Kömeç, Tayfur Bingöl, Serkan Emrecan Terzi, Gedson Fernandes, Semih Kılıçsoy."