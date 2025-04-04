Beşiktaş'ın Kasımpaşa mesaisi başladı

Kaynak: İHA
Beşiktaş'ın Kasımpaşa mesaisi başladı

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig’in 30. haftasında Pazartesi günü Kasımpaşa ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, bugün yaptığı antrenmanla ara vermeden başladı.

BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde, Teknik Direktör Ole Gunnar Solskjaer yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Göztepe maçında forma giyen futbolcular salonda rejenerasyon çalışması yaptılar. Diğer oyuncuların 5’e 2 top kapma ve pas çalışmasıyla başladıkları idman, dar alanda oynanan çift kale maçla sona erdi.

HAZIRLIKLAR SÜRÜYOR

Siyah-beyazlılar, Kasımpaşa ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, bir günlük iznin ardından 6 Nisan Pazar günü saat 11.45’te basına kapalı yapacağı antrenmanla devam edecek.

Son Haberler
Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası döviz kurları! (04.04.2025)
Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası döviz kurları! (04.04.2025)
Beşiktaş'ın Kasımpaşa mesaisi başladı
Beşiktaş'ın Kasımpaşa mesaisi başladı
Sultanhisar’da bozulan yollar yenileniyor
Sultanhisar’da bozulan yollar yenileniyor
Saraçhane'de “Özgürlük ve Demokrasi Şenliği” coşkusu
Saraçhane'de “Özgürlük ve Demokrasi Şenliği” coşkusu
Trump geri adım atmıyor: Politikalar değişmeyecek
Trump geri adım atmıyor: Politikalar değişmeyecek