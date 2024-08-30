Beşiktaş'ın o maçı tarafsız sahada oynanabilir

UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanş maçında Lugano’yu 5-1 geçen Beşiktaş’ın lig aşamasındaki rakipleri belli oldu.

BEŞİKTAŞ'IN RAKİPLERİ

UEFA’nın merkezinde yapılan kura çekimi sonucunda siyah-beyazlılar, Eintracht Frankfurt (Almanya), Ajax (Hollanda), Maccabi Tel Aviv (İsrail), Lyon (Fransa), Malmö (İsveç). Bodo Glimt (Norveç), Athletic Bilbao (İspanya), Twente (Hollanda) ile eşleşti.

Tek maç usulü ile oynanacak olan lig aşamasında Beşiktaş’ın Maccabi Tel Aviv maçını evinde oynaması gerekirken flaş bir iddia ortaya atıldı.

İSRAİL HÜKÜMETİ TÜRKİYE'YE GİDİLMESİNİ İSTEMİYOR

Türkiye’nin Filistin’de yapılan katliama en sert çıkan ülkelerden biri olması nedeniyle güvenliğini İsrail hükümeti güvenlik endişelerini bahane ederek takımlarının Türkiye’ye gitmesini istemiyor.

UEFA'YA BAŞVURUCAKLAR

Bu doğrultuda İsrail ekibinin karşılaşmanın tarafsız bir sahada oynanması için UEFA’ya başvuracak.