Beşiktaş'ın rakibi belli oldu. Alman takımıyla karşılaşacak

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş'ın ilk rakibi belli oldu

Beşiktaş'ın rakibi belli oldu. Alman takımıyla karşılaşacak

Beşiktaş, yeni sezon hazırlıklarına, bu sabah BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla devam etti.

Basına kapalı idman, yaklaşık 1.5 saat sürdü.

Teknik direktör Şenol Güneş’in yönetiminde yapılan idman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı.

Isınma koşuları, pas ve koordinasyon çalışmalarıyla başlayan idman, 5’e 2 ve taktiksel çift kale maç ile tamamlandı.

Siyah beyazlı takım, 2023-2024 sezonu ilk hazırlık maçında Augsburg ile karşılaşacak.

Beşiktaş-Augsburg hazırlık maçı 15 Temmuz Cumartesi günü saat 16:00’da başlayacak.

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