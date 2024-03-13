Beşiktaş'ın sakıncalı Piyadesi Orhan Yıldırım kulüpte neler olduğunu açıkladı

Beşiktaş'taki başkanlık seçimi öncesi yaptığı haberlerle dikkat çeken Yıldırım, Hasan Arat'ın yarışı kazanmasıyla birlikte Siyah - Beyazlı kulüp tarafından yasaklı muhabir ilan edilmiş ve tesislere girişi yasaklanmış ve sakıncalı piyade ilan edilmişti.

Muhabir Orhan Yıldırım’ın seçime kısa süre kala Hüseyin Yücel haberi ve Çilekli Tesisleri iddiaları üzerine Hasan Arat sert çıkmıştı. Arat’ın ‘Başkan seçilirsem kulübe sokmam’ sözlerine Yıldırım’dan ‘Haber gerçek çıkarsa adaylıktan’ resti gelmişti.

Fanatik muhabiri Orhan Yıldırım; haberinde Hasan Arat'ın, Hüseyin Yücel'i 2. Başkan olarak açıklaması üzerine bir yazı kaleme almıştı.

Yücel’in; "Her yıl 2 milyon Euro akademi için ödeyeceğim, Akatlar Spor Salonu’nun yapımını üstleneceğim" açıklaması üzerine Orhan Yıldırım üyelerin; "Yücel önce kulübe olan borcunu ödesin" dediğini aktarmıştı.

İŞTE ORHAN YILDIRIM’IN YAZISI

Beşiktaş Başkanı Hasan Arat, anlaşılmaz şekilde medyaya karşı savaş açtı. Bizleri hedef noktası yaptı. Elbette herkesin hatası, yanlışı vardır. Olabilir insanız. Ancak doğruları yazmak suç gösterilip, ilkel yasaklar ile aşılmaz. Anlaşılmaz bir kin ve öç alma iç güdüsü ile bir yere varılmaz. Hepsine gülüp geçtik. Zamana bıraktık. Ancak Divan Kurulu toplantısında, arka fona yazdığım haberinin küpürünü koyup, laf etmek de, Beşiktaş Başkanı’na hiç yakışmaz! Hem bak, yazının başlığı gibi oldu. ‘Kartal böyle uçamaz’ diye özetlemişim. Maalesef uçamadı. Nedenleri yazının içinde ayrıntıları ile var. Erken uyarıyı dikkate alıp önlem alacağına, kulübün senatosu sayılan toplantıda hedef tahtası yapmak neyin nesidir.

Yanlışları mı örtseydim...

Peki Sayın Başkan’a sormam gerek. Ne yapsaydım? İkinci Başkanınız Hüseyin Yücel’in, Çilekli Tesisleri’nde işlettiği okulun kirasını ödemediğini mi yazmasaydım. Santos’un tıpkı Del Bosque gibi kan uyuşmazlığı yaşadığını mı görmeseydim. Adana Demirspor’da kadroya giremeyen Svensson’un, İngiltere’de yüzüne bakılmayan Worrall’ın transfer yanlışını mı örtseydim. Kulüp tarihinin en pahalı iki oyuncunun, ‘skandal’ derecedeki transfer yanlışlığını mı haber yapmasaydım. Al Musrati futbol yaşantısı içinde bütün transferleri bedelsiz yapıp, sizin 14.5 milyon Euro gibi rakamı sokağa attığınızı mı belirtmeseydim.

Fark, 32 olmazdı!

Yıllardır acil ihtiyaç olan ‘10’ numara için Muçi’nin yetersiz olduğunu da mı es geçseydim. Kadro dışıların oyuncuya değil, kulübe zarar verdiğini mi öne çıkarmasaydım. Seçim öncesi, “Bir yılı aşkındır çalışıyorum. Hocam da transferler de hazır. İlk gün göreceksiniz” şeklindeki sözlerinizi mi unutsaydım. Böyle yapmadım. Herkesin doğru haber ve yorum alma hakkı var. Doğru olanı yaptım. Siz yanlışı seçtiniz. Zira eğer eleştirilerime biraz kulak assaydınız, 11 puan farkı ile oturduğunuz koltukta, şu an bu rakam 32’ye çıkmış olmazdı. Kervan da böyle yürümez! Kartal da böyle uçmaz.

Aybaba, Santos'u istemedi

Böyle örtbas etmeyeceğimiz konu çok. En önemlisi şu. Samet Aybaba... Eski takım arkadaşları ile paylaştı. İlk ağızdan duydum. Aybaba; Santos, Al Musrati ile Worrall’ı istemiyor. Size rapor ediyor. Santos; heyecanını kaybetmiş. Bizim yapımız ile uyuşmaz. Musrati; mevkisi için yaz dönemi uygun maliyet ile üst kaliteli isim buluruz. Muçi; ya tutarsa tipinde oyuncu. Bahsedilen maliyetin 4’te birine olursa alalım diye... Aybaba’nın tespitleri doğru. Ancak aynı Aybaba’nın Svensson gibi sıradan oyuncu alınması talebi de tuhaf! Gerçek dost gerçeği söyler. Gerçekler acıtır bazen. Siz, dost ve düşmanı ayırt etmeden başarılı olamazsınız!

Kervan da böyle yürümez

Diyorsunuz ya hep, ‘Sakın ola şöyle, böyle yapmayın” diye. Aynı yöntem ile bitirelim. Sayın Başkan; sakın ola bizden el pençe durmamızı, dalkavukluk yapmamızı beklemeyin. Öyle bir kısım medya ve troll ordunuz gibi değiliz. Her aldığınız oyuncuya Ronaldo, hocaya Mourinho benzetmesi yapmayız. Eğer bizlere kulak verip eleştirilere olumlu bakarsanız, kayıp sezonun ardından yeni sayfa açılabilir. Aksi takdirde, ligde iki büyük yaratma projesine en büyük desteği siz vermiş olursunuz. Zaten iyice açılan makas, kapanmaz hale gelir.

Beşiktaş, küçülerek büyümez

Lütfen kritik yol ayrımında, şahsi egolarınız ve duygusallık ile hareket etmeyin. Öncekileri suçlamaktan öte verdiğiniz sözleri tutma yolunda icraatlara başlayın. Divan’da olduğu gibi sağa sola saldırmayın. Aklın mantığın yolu tek: Beşiktaş küçülerek büyümez. Formasını koysa, üçüncü olduğu ligde, sportif başarı gelmez ise taraftar sizi asla istemez. Girdiğiniz yol çıkmaz. Doğru yolda, başarılı olmanız dileği ile...