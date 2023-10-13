Beşiktaş’ın teknik direktörünün kim olacağının sinyali geldi. Beşiktaşlılar şok olacak

Beşiktaş, Galatasaray’ın eski teknik direktörü Igor Tudor'un teknik ekibinde yer alan Hari Vukas ile Toni Modric'i teknik heyetine kattı. Bu iki hamle sonrası, siyah-beyazlılarda yeni hoca için Tudor ismi gündeme geldi.

Beşiktaş’ta teknik direktör Şenol Güneş’ten boşalan göreve İgor Tudor’un getirileceği iddia edildi.

Siyah-beyazlı kulübün, bugün Burak Yılmaz’ın da isteği doğrultusunda Igor Tudor'un teknik ekibinde yer alan Hari Vukas ile Toni Modric'i teknik heyetine katması akıllarda soru işaret yarattı.

Mevcut Başkan Ahmet Nur Çebi’nin Tudor ile çalışmak istediği ve seçimi kazanması halinde Tudor ile anlaşmayı tamamlayacağı öğrenildi.

2017’DE RAKİP OLMUŞTU

Hırvat teknik direktör, 2017 yılında Beşiktaş’a karşı Vodafone Park’ta rakip olmuş, 3-0’lık skorla mağlup olmuştu. Tudor, maç sonu açıklamasında, "Onlar iyi oynadı, biz iyi oynayamadık. Beşiktaş'ı tebrik ediyorum. Hak ettikleri 3 puanı aldılar." demişti.

Hırvat çalıştırıcı ile ilgili son detayların, seçim sonrası konuşulması bekleniyor.

SON OLARAK MARSİLYA'YI ÇALIŞTIRDI

Son olarak Fransız ekibi Marsilya'yı çalıştıran Tudor, haziran ayında görevinden ayrılmıştı. Bir dönem Süper Lig'de Karabükspor ve Galatasaray'ı da çalıştıran deneyimli teknik adam, Hajduk Split, PAOK, Udinese ve Hellas Verona'da görev yaptı.