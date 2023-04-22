Beşiktaş'ın Ümraniyespor 11'i belli oldu. Şenol Güneş'ten flaş karar

Editör: Barış Atakan
Beşiktaş, Süper Lig'in 31. haftasında Ümraniyespor ile deplasmanda karşılaşacak.
Ümraniye Belediyesi Şehir Stadı'nda oynanacak maç saat 19.00'da başlayacak.
Beşiktaş, Süper Lig'de 59 puanla lider Galatasaray'ın 10, ikinci sıradaki Fenerbahçe'nin 4 puan gerisinde 3. sırada yer alıyor.
Ligde çıktığı son 4 maçta ikişer beraberlik ve yenilgiyle 2 puan alabilen Ümraniyespor, Recep Uçar ile yollarını ayırması sonrası yeni teknik direktörü Mustafa Er yönetimindeki ilk maçına çıkacak. Ümraniyespor haftaya 23 puanla 18. sırada girdi.
Beşiktaş, ligin ilk yarısında Vodafone Park'ta oynanan ve Şenol Güneş'in göreve başladığı mücadelede Ümraniyespor'u 5-2 mağlup etmişti.
Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'in Ümraniyespor karşısında sahaya süreceği 11'i belirlediği öğrenildi.
Siyah beyazlı takımın sahaya şu 11'le çıkması bekleniyor:
Mert, Onur, Saiss, Colley, Masuaku, Hadziahmetovic, Salih, Ghezzal, Maxim, Redmond, Aboubakar.