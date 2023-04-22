Beşiktaş'ın Ümraniyespor 11'i belli oldu. Şenol Güneş'ten flaş karar

Beşiktaş, ligde bu akşam Ümraniyespor'la karşı karşıya gelecek. Teknik direktör Şenol Güneş, sahaya süreceği 11'i belirledi.

Beşiktaş'ın Ümraniyespor 11'i belli oldu. Şenol Güneş'ten flaş karar

Editör: Barış Atakan

Beşiktaş, Süper Lig'in 31. haftasında Ümraniyespor ile deplasmanda karşılaşacak.

Ümraniye Belediyesi Şehir Stadı'nda oynanacak maç saat 19.00'da başlayacak.

Beşiktaş, Süper Lig'de 59 puanla lider Galatasaray'ın 10, ikinci sıradaki Fenerbahçe'nin 4 puan gerisinde 3. sırada yer alıyor.

Ligde çıktığı son 4 maçta ikişer beraberlik ve yenilgiyle 2 puan alabilen Ümraniyespor, Recep Uçar ile yollarını ayırması sonrası yeni teknik direktörü Mustafa Er yönetimindeki ilk maçına çıkacak. Ümraniyespor haftaya 23 puanla 18. sırada girdi.

Beşiktaş, ligin ilk yarısında Vodafone Park'ta oynanan ve Şenol Güneş'in göreve başladığı mücadelede Ümraniyespor'u 5-2 mağlup etmişti.

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'in Ümraniyespor karşısında sahaya süreceği 11'i belirlediği öğrenildi.

Siyah beyazlı takımın sahaya şu 11'le çıkması bekleniyor:

Mert, Onur, Saiss, Colley, Masuaku, Hadziahmetovic, Salih, Ghezzal, Maxim, Redmond, Aboubakar.

Öne Çıkanlar
Siyasetçilere ve ünlülere Twitter darbesi. Alınan karar isyan ettirecek
Siyasetçilere ve ünlülere Twitter darbesi. Alınan karar isyan ettirecek
Demiryolları özelleştiriliyor. Seçim öncesi raylar yandaşlara kıyak için döşeniyor. Cumhuriyetin bir köklü kurumu daha satılacak
Demiryolları özelleştiriliyor. Seçim öncesi raylar yandaşlara kıyak için döşeniyor. Cumhuriyetin bir köklü kurumu daha satılacak
Genç vatandaş 'Erdoğan giderse ülkede kriz çıkar' diyenlere böyle cevap verdi
Genç vatandaş 'Erdoğan giderse ülkede kriz çıkar' diyenlere böyle cevap verdi
Karslı amca sokak röportajında adeta konferans verdi. Oyunu kime vereceğini açıklarken söyledikleri ile hayran bıraktı
Karslı amca sokak röportajında adeta konferans verdi. Oyunu kime vereceğini açıklarken söyledikleri ile hayran bıraktı
Gerçek ‘dövüş kulübü’ ortaya çıktı. Organize edenlerin savunması duyanları hayrete düşürdü
Gerçek ‘dövüş kulübü’ ortaya çıktı. Organize edenlerin savunması duyanları hayrete düşürdü
Mustafa Destici geri vites yaptı özür diledi. Balkan göçmenleri için 'Tito artıkları' demişti
Mustafa Destici geri vites yaptı özür diledi. Balkan göçmenleri için 'Tito artıkları' demişti
Son Haberler
Eid Mübarak nedir? Eid Mübarak ne demek, ne anlama geliyor? Keşfet
Eid Mübarak nedir? Eid Mübarak ne demek, ne anlama geliyor?
Ömer Erdoğan'ın yeni takımı belli oldu Spor
Ömer Erdoğan'ın yeni takımı belli oldu
Şevval orucu nedir, ne zaman tutulur? Şevval orucu farz mıdır? Keşfet
Şevval orucu nedir, ne zaman tutulur? Şevval orucu farz mıdır?
Yılmaz Morgül'den aşk itirafı! “Evlenmeyi düşünüyorum” Magazin
Yılmaz Morgül'den aşk itirafı! “Evlenmeyi düşünüyorum”
Bu telefon modellerini kullananlar dikkat. Dev teknoloji markası uyardı Teknoloji - Otomotiv
Bu telefon modellerini kullananlar dikkat. Dev teknoloji markası uyardı
22 Nisan Dünya Günü nedir? 22 Nisan Dünya günü neden kutlanıyor? Keşfet
22 Nisan Dünya Günü nedir? 22 Nisan Dünya günü neden kutlanıyor?
Bayram Trabzonspor'a uğramadı! Spor
Bayram Trabzonspor'a uğramadı!