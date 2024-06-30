Beşiktaş'ın Üyelik ve Sicil Kurulu Başkanı belli oldu

Beşiktaş Kulübü, üyelik ve sicil kurulu başkanlığına Sefa Bağcı’nın seçildiğini açıkladı.

BJK Fibabanka Spor Kompleksi’nde düzenlenen ve üç adayın yarıştığı olağanüstü seçimli genel kurul toplantısında, Bağcı 1455 oy alarak başkanlık koltuğuna oturdu. Rakipleri Oğuz Giray 369 oy ve Muharrem Rauf Hoşkal ise 169 oy elde etti.

Sefa Bağcı’nın başkanlığında şekillenen yeni üyelik ve sicil kurulunun asil üyeleri şöyle:

Kadir Karaman, Ersin Şeker, Ercan Palalıoğlu, Ece Ildır ve Mustafa Uca.

Yedek üyeler: Sanem Bora, Yusuf Can Fulser, Burak Karagülle, Celil Alpsar, Hacıbekir Demir.