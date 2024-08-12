Beşiktaş'ın yeni transferi İstanbul'da. Gelir gelmez Kartal Pozu verdi

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Beşiktaş'ın yeni transferi İstanbul'da. Gelir gelmez Kartal Pozu verdi

Paris Saint Germain'den kiralık olarak transfer edilen Cher Ndour, İstanbul'a ayak bastı.

Beşiktaş, Paris Saint Germain’in 20 yaşındaki genç orta saha oyuncusu Cher Ndour’u kiralık olarak kadrosuna kattı.

Yetenekli futbolcu, Beşiktaş yönetimi tarafından kiralık olarak transfer edildi ve İstanbul’a getirildi. Ndour’un uçağı Sabiha Gökçen Havalimanı Genel Havacılık Terminali’ne indi.

Sözleşmesinde satın alma opsiyonu bulunmayan Ndour, saha içinde her iki ayağını da etkili şekilde kullanabiliyor. Genç futbolcunun, beğenilmesi halinde gelecek sezon bonservisiyle birlikte Beşiktaş’a katılması gündeme gelecek.

Futbol kariyerine Atalanta altyapısında başlayan ve ardından Benfica tarafından keşfedilen Temmuz 2004 doğumlu Senegal asıllı orta saha oyuncusu, oynadığı sürelerin yüzde 70’inde 6 numara pozisyonunda görev aldı. 1.90 boyundaki Ndour, dikine çıkmayı seven, oyun kurulumunda aktif rol alan, fizikli ve hava toplarında hakimiyeti yüksek bir oyuncu.

Geçtiğimiz devre arasında Braga’ya kiralanıp geri dönen Ndour, PSG’ye geçen sezon başında Benfica’dan bedelsiz olarak transfer edilmişti. Güçlü fiziği ve her iki ayağını da kullanabilmesiyle dikkat çeken Ndour’un PSG ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2028 yılına kadar devam ediyor. Senegal asıllı futbolcunun piyasa değeri 4 milyon euro olarak değerlendiriliyor.

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