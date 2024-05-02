Beşiktaş’ın yıldızı apar topar Gana'ya gitti

Kaynak: DHA
Beşiktaş’ın yıldızı apar topar Gana'ya gitti
Rizespor maçı öncesi Beşiktaş'a peş peşe kötü haber geldi.

Beşiktaş, Süper Lig’in 34’üncü haftasında oynanan Fenerbahçe müsabakasında sakatlanan Gedson Fernandes’in alt baldır arka adalesinde gerilme ve kanama saptandığını açıkladı.

Ayrıca Siyah-beyazlı ekip, Daniel Amartey’in de ağabeyinin cenaze törenine katılmak üzere Gana’ya gittiğini ve Çaykur Rizespor maçının kadrosunda olmayacağını duyurdu.

Siyah-beyazlı kulüpten konuyla ilgili olarak yapılan açıklama şu şekilde:

“Futbol A Takımımızın Trendyol Süper Lig’de Fenerbahçe ile oynadığı müsabakada, sağ alt baldır arka adalesinde ağrı hisseden futbolcumuz Gedson Fernandes’in Acıbadem Altunizade Hastanesi’nde yapılan MR görüntülemesinde alt baldır arka adalesinde (gastrokinemius) gerilme ve kanama saptanmıştır. Gedson Fernandes’in tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır.

Öte yandan, ağabeyinin cenaze törenine katılmak üzere Gana’ya giden futbolcumuz Daniel Amartey, takımımızın Çaykur Rizespor maçı kadrosunda yer almayacaktır.”


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