Beşiktaş’ın yıldızı milli takımı bıraktı. Federasyonu yerden yere vurdu

Beşiktaş’ın yıldız isimlerinden Al Musrati flaş bir karara imza attı. Tecrübeli oyuncu milli takımı bıraktığını açıkladı.

Libyalı oyuncu Afrika Uluslar Kupası elemeleri için toplanan milli takımdan ailevi nedenlerden dolayı affını istemişti. Ancak aldığı son kararı duyuran Al Musrati, milli takımı bıraktığını söyledi.

Al Musrati yaptığı açıklamada Libya Futbol Federasyonunu yerden yere vurdu. Koşulların milli takımda oynamak için uygun olmadığını belirten Al Musrati yaşadıklarını şu sözlerle anlattı:

"Her kampta yeni yüzler bizi şaşırtıyor, bazen uçakta bize 20 arkadaş eşlik ediyor ve bunların dörtte üçünü tanımıyoruz ve takımdaki rollerinin ne olduğunu bilmiyoruz, örneğin 2019 Afrika Kupası elemelerindeki Nijerya maçında olanları hatırlıyorum, o gün özel bir uçakla seyahat etmiştik ve otele vardığımızda koşulların rahatsız olduğunu görünce şok olmuştuk çünkü kaldığımız yerde inşaat ve bakım çalışmaları yapılıyordu."

“MAÇ ÖNCESİ GÜRÜLTÜDEN UYUYAMADIK”

"Antrenmanı bitirdiğimizde makinelerin sesi yüzünden uyuyamadık, önümüzde önemli bir maç varken gürültü uyumamızı engelledi. Yetkililer bizim için en iyi koşulları araştırmak ve sağlamak için bir elçi gönderemedi, bu normal olmasına rağmen, tüm takımlar bu adımı atıyor, özellikle profesyoneller olarak bunu kulüplerimizle yaşamadığımız için rahatsız olduk ve takımın kulüpten daha iyi olması gerekiyor ve yöneticiler İngilizce bile konuşmuyor, bu yüzden biz oyuncular idari prosedürler için havaalanında çeviri yapmak zorundayız, bu takımda var olan kaos miktarı, tüm yöneticilere saygı duymak."

