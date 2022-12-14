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Önce Katar sonra belgesel. Beşiktaşlı Saiss'in hayatı film oluyor

Beşiktaş'ın Faslı yıldızı Romain Saiss için belgesel geliyor...

Haber Giriş: 14 Aralık 2022 Çarşamba - 21:51
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Beşiktaş'ın yıldızı Saiss'in hayatı beyaz perdeye geliyor

Önce Katar sonra belgesel. Beşiktaşlı Saiss'in hayatı film oluyor
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Netflix'in, 2022 Katar Dünya Kupası ile ilgili olarak yeni bir belgesel hazırlığında olduğu belirtildi.

The Telegraph'ın haberine göre, belgeselde Dünya Kupası'ndaki bazı takımların kaptanlarının yer alacağı aktarıldı.

Netflix'in hazırlayacağı kaptanlar belgeselinde Fas kaptanı Romain Saiss, Galler kaptanı Gareth Bale, Danimarka Kaptanı Simon Kjaer ve Brezilya Kaptanı Thiago Silva'nın olacağı ifade edildi.

Netflix'in hazırlayacağı yeni belgeselin önümüzdeki yaz FIFA+ üzerinden yayınlanacağı kaydedildi.

Netflix'in Dünya Kupası ile ilgili belgeselinin, daha önce gösterime soktuğu "Kaptanlar" belgeselinden farklı olacağı ve büyük hit beklendiği öne sürüldü.

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