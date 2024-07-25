Beşiktaş'ın yıldızı Süper Lige dönüyor

Beşiktaş'ın eski yıldızı Domagoj Vida, Süper Lig'e geri dönmeye hazırlanıyor.

Vida'nın anlaşmak üzere olduğu Türk takımı da ortaya çıktı.

Beşiktaş formasıyla 4.5 yıl geçiren ve 2022-23 sezonu başında AEK'ya transfer olan Domagoj Vida, iki yıl aradan sonra Süper Lig'e dönmeye hazırlanıyor.

Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor'un, Vida ile anlaşmak üzere olduğu belirtildi.

Karadeniz ekibinin, AEK ile 1+1 yıl daha sözleşmesi bulunan Hırvat stoper ile yaptığı görüşmelerin olumlu ilerlediği ve sadece küçük pürüzlerin kaldığı belirtildi.

Beşiktaş formasıyla toplam 165 maça çıkan Domagoj Vida, Siyah-Beyazlılarla 1 Süper Lig, 1 Türkiye Kupası ve 1 Türkiye Süper Kupa zaferi yaşamıştı.