Beşiktaş'ın yıldızı Süper Lige dönüyor

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Beşiktaş'ın yıldızı Süper Lige dönüyor

Taraftarın sevgilisi Beşiktaş'ın eski yıldızı Vida'nın Türkiye'ye dönme kararı aldığı ortaya çıktı.

Beşiktaş'ın eski yıldızı Domagoj Vida, Süper Lig'e geri dönmeye hazırlanıyor.

Vida'nın anlaşmak üzere olduğu Türk takımı da ortaya çıktı.

Beşiktaş formasıyla 4.5 yıl geçiren ve 2022-23 sezonu başında AEK'ya transfer olan Domagoj Vida, iki yıl aradan sonra Süper Lig'e dönmeye hazırlanıyor.

Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor'un, Vida ile anlaşmak üzere olduğu belirtildi.

Karadeniz ekibinin, AEK ile 1+1 yıl daha sözleşmesi bulunan Hırvat stoper ile yaptığı görüşmelerin olumlu ilerlediği ve sadece küçük pürüzlerin kaldığı belirtildi.

Beşiktaş formasıyla toplam 165 maça çıkan Domagoj Vida, Siyah-Beyazlılarla 1 Süper Lig, 1 Türkiye Kupası ve 1 Türkiye Süper Kupa zaferi yaşamıştı.

İlgili Haberler
Abdullah Avcı formayı Hamsik'e verdi
Son Haberler
Suriyeli uyruklu 10 IŞİD’li yakalandı. 2’sine Türk vatandaşlığı verilmiş Gündem
Suriyeli uyruklu 10 IŞİD’li yakalandı. 2’sine Türk vatandaşlığı verilmiş
Hacıosmanoğlu ünlü Süper Lig hakeminin ipini çekti Spor
Hacıosmanoğlu ünlü Süper Lig hakeminin ipini çekti
Yavaş İmamoğlu’nun suratına telefonu kapattı: Bir an önce durdurun! Gündem
Yavaş İmamoğlu’nun suratına telefonu kapattı: Bir an önce durdurun!
Otomobil ile kamyonet çarpıştı Gündem
Otomobil ile kamyonet çarpıştı
MSB kaynaklarından açıklama. İtalyan gemisi durduruldu Gündem
MSB kaynaklarından açıklama. İtalyan gemisi durduruldu
İngiliz blues sanatının öncüsü John Mayall öldü Kültür Sanat
İngiliz blues sanatının öncüsü John Mayall öldü
İbrahim dayısı torpil yaptı. Ballı maaşı kaptı. Şerafettin Tilki TFF'deki depremin nedenini ortaya çıkardı Spor
İbrahim dayısı torpil yaptı. Ballı maaşı kaptı. Şerafettin Tilki TFF'deki depremin nedenini ortaya çıkardı