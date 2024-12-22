Beşiktaşlı futbolculardan takım içini karıştıracak itiraf

Süper Lig’de Beşiktaş ve Alanyaspor karşı karşıya geldi. Tüpraş Stadyumu’ndaki mücadele 1-1 eşitlikle sona erdi.

Son düdüğün gelmesinin ardından Felix Uduokhai ve Alex Oxlade-Chamberlain önemli açıklamalarda bulundu.

"HERKES MUTSUZ"

Uduokhai açıklamasında "Hiçbirimiz memnun değiliz, herkes mutsuz. Sorunlar var. Maçlara çıkarken kafalarımızın rahat olması gerekiyor. Son oynadığımız maçlara bakacağız, analiz edeceğiz. İkinci yarıya daha taze başlayıp hedeflerimize odaklanacağız" ifadelerini kullandı.

"DAHA STABİL OLMASI GEREKİYOR"

Chamberlain ise "Çok fazla sorun değil. Sadece futbol bazında sorun değil, bizim gibi takımların daha stabil olması gerekiyor. Zorlanıyoruz. Takım ve oyuncular olarak sorumluluklarımız var. Bugün mücadele gösterdik, elimizden geleni yaptık ama fırsatları değerlendiremedik. Hem hücumda hem defansta yeterince iyi değiliz. Buraları daha fazla zorlamamız lazım" dedi.