Beşiktaşlı gençler çevre için el ele verdi

Düzenleme: Kaynak: İHA
Beşiktaşlı gençler çevre için el ele verdi

Manisa'nın Salihli ilçesindeki Demirköprü Barajı Piknik Alanı'nda, Salihli Beşiktaşlılar Derneği ve Lise BJK Taraftarları tarafından gerçekleştirilen çevre temizliği etkinliği büyük takdir topladı.

Salihli ilçesinde bulunan Demirköprü Barajı Piknik Alanı'ndaki çöpler, Salihli Beşiktaşlılar Derneği ve Lise BJK Taraftarları tarafından toplandı. Salihli Beşiktaşlılar Derneği üyeleri, sosyal sorumluluk projesi kapsamında Lise BJK ile birlikte Demirköprü Barajı Piknik Alanı bölgesindeki çöpleri toplayarak çevre temizliği yaptı ve farkındalık oluşturdu. Beşiktaşlı taraftarların topladığı çöpler, Salihli Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Demirköprü Barajı Piknik Alanı'nda çevre temizliği yaptıklarını belirten Salihli Beşiktaşlılar Derneği Başkanı Erkan Esen, "Bölgede çevre temizliği yapıp doğamıza sahip çıktık. Şunu unutmamalıyız ki, doğa miras değil, gelecek nesillere devredilecek emanetimizdir." dedi. "Çöplerimizi doğaya bırakmayalım" çağrısında bulunan Esen, Salihli Beşiktaşlılar Derneği olarak sosyal projelere devam edeceklerini söyledi. Genç Kartallara verdikleri emek ve özveriden dolayı teşekkür eden Esen, ayrıca çöp kamyonu gönderen Salihli Belediyesi Temizlik Müdürlüğü'ne teşekkür etti.

Beşiktaşlı gençler çevre için el ele verdi

Beşiktaşlı gençler çevre için el ele verdi

Beşiktaşlı gençler çevre için el ele verdi

Beşiktaşlı gençler çevre için el ele verdi

Beşiktaşlı gençler çevre için el ele verdi

Beşiktaşlı gençler çevre için el ele verdi

Beşiktaşlı gençler çevre için el ele verdi

Beşiktaşlı gençler çevre için el ele verdi

Beşiktaşlı gençler çevre için el ele verdi

Beşiktaşlı gençler çevre için el ele verdi

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