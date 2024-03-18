Beşiktaşlı Metin Tekin: Tamamen Fenerbahçeli oldum

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Beşiktaşlı Metin Tekin: Tamamen Fenerbahçeli oldum
Beşiktaş unutulmaz sarı fırtınası Metin Tekin, Trabzonspor-Fenerbahçe maçını izlerken Fenerbahçeli olduğunu söyledi.

Beşiktaş'ın unutulmaz sarı fırtınası Metin Tekin, olaylı Trabzonspor-Fenerbahçe maçını yorumladı.

Tekin, Vole'deki konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

"Ben tarafsız gözle baktım maça. Ben Beşiktaşlıyım. Maçın nasıl 2-2 olduğunu gördüm… Tamamen Fenerbahçeli oldum. Ben çünkü spor severim, futbol severim… Onun yenmesini istedim. Oradaki haksızlığa uğrayan 11 tane çocuğun yenmesini istedim. Ötekileri… Trabzon’un değil… Ben sonuna kadar Fenerbahçe kazansın istedim. O olaylardan. O ortam yaratıldı ya. 2-2 futbol dışı ortamlarla yaratıldı. Trabzonsporlular kızacak belki ama futbol dışı bir ortam yaratılarak gerginlikle 2-2'ye geldi maç oyunla değil. Çok basit bir şey buna da hakem izin verdi."

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