Trabzon'da saldırıya uğrayan Fenerbahçe'yi İstanbul'da binlerce taraftar karşıladı. Sabiha Gökçen'e akın ettiler

Kaynak: Haber Merkezi / AA
Trabzon'da saldırıya uğrayan Fenerbahçe'yi İstanbul'da binlerce taraftar karşıladı. Sabiha Gökçen'e akın ettiler
Trabzonspor'u 3-2 yendikten sonra sahaya atlayan taraftarların saldırısına uğrayan Fenerbahçe, sabaha karşı İstanbul'a ulaştı.

Fenerbahçe; Süper Lig'in 30. haftasında Trabzonspor'u deplasmanda 3-2 yendi.

Karşılaşmanın bitiş düdüğü ile birlikte saha ortasında sevinen Fenerbahçeli futbolculara sahaya atlayan taraftarlar saldırdı.

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Fenerbahçeli futbolcuların da sahaya atlayan taraftarlara karşılık vermesiyle saha içi bir anda karıştı.

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Sarı-Lacivertli futbolcular güçlükle soyunma odasına gitti. Yaklaşık 3 saat bekletildikten sonra geniş güvenlik önlemleri eşliğinde stattan ayrılan Fenerbahçe kafilesini taşıyan otobüs direkt kendilerini bekleyen uçağın kapısına yanaştı.

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Uçak saat gece 2 sularında havalanırken İstanbul'a dönüşleri 4'ü buldu. Sabiha Gökçen Havalimanı'na gelen sarı-lacivertli kafileyi, burada yaklaşık 2 bin kişilik bir taraftar topluluğu karşıladı.

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Havalimanına saatler öncesinden gelen sarı-lacivertli taraftarlar, takımlarının çıkışıyla oyunculara tezahüratlarla moral verdi.

aa-20240318-34020445-34020439-fenerbahceli-taraftarlar-takimlarini-karsiladi.jpgTakım kaptanlarından Mert Hakan Yandaş, havalimanında taraflara yaptığı konuşmada, "Gecenin bu saatinde buraya geldiğiniz için hepinize teşekkür ederiz. Fenerbahçe arması sizlerin ve bizlerin olduğu hiçbir yerde yere düşmeyecektir. Fenerbahçe büyüklüğü ne şampiyonluk ne kupa büyüklüğü. Bu sezonun sonu ne olursa olsun bu takımdaki herkesle gurur duyuyorum. Sizleri de çok seviyoruz." ifadelerini kullandı.

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Futbolcular, teknik heyet ve yöneticiler taraftarları selamladıktan sonra kendileri için ayrılan otobüsle alandan ayrıldı.

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