Beşiktaşlı Omar Colley Türk Futbolu'nu 2 kelimeyle özetledi

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Beşiktaşlı Omar Colley Türk Futbolu'nu 2 kelimeyle özetledi
Beşiktaş'ın stoperi Omar Colley'in İtalyan basınına yaptığı açıklama gündem oldu.

Beşiktaş’ın Gambiyalı stoperi Omar Colley verdiği röportajda Türkiye ve İtalya'daki futbolu kıyasladı.

Siyah-Beyazlı takımın zor bir sezon geçirdiğini, taraftarların tepki göstermekte haklı olduğunu ifade eden Colley, İtalya'daki ırkçılık olaylarına da değindi.

Omar Colley’in açıklamaları şöyle:

'Türkiye'nin en önemli kulüplerinden birindeyim. Dördüncüyüz ama takım için biraz zor bir sezon... Taraftarlar haklı olarak daha yukarılarda olmamızı istiyor. Kendimi iyi hissediyorum ama futbol İtalya'dakinden farklı. Daha az taktik, daha çok koşu. Sampdoria'da mutlu anlar yaşadım. Son birkaç sezonumuz zor geçti ama her zaman maçları takip ediyorum, kalbimdeler.'

'Türkiye'de taraftarlar çok sıcak ve bazen futbol tutkusunu abartıyorlar. İtalya'da bu anlamda daha az baskı var. Ama Türkiye'de ırkçılık olaylarını hiç görmedim. İtalya'da olanlardan dolayı üzgünüm. Orası benim ikinci evim.'

'Jesus - Acerbi olayına hiç girmeyeceğim ama İtalya'da çok fazla yabancı var ve bir şeylerin değişmesi gerekiyor. Irkçılık birçok ülkede var ama İtalya bu sorunu çözmek için daha çok çalışmalı, İtalya Futbol Federasyonu kararlı bir şekilde müdahale etmeli.'

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