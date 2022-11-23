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TRT spikeri Beşiktaşlı taraftarları çıldırttı

İspanya-Kosta Rika maçını anlatan TRT spikeri Cüneyt Ersan'a Beşiktaşlı taraftarlar büyük tepki gösterdi.

Haber Giriş: 23 Kasım 2022 Çarşamba - 23:12
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Beşiktaşlı taraftarlar çıldırtan spiker: Özür dile Cüneyt Ersan

TRT spikeri Beşiktaşlı taraftarları çıldırttı
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İspanya'nın 7-0 öne geçtiği maçtan sonra Cüneyt Ersan, "Tabii şimdi aklınıza belki geliyordur, 1 gol daha olur mu?" dedi.

Beşiktaşlı taraftarları bu söz üzerine adeta çıldırdı ve Liverpool-Beşiktaş maçının skoruna atıfta bulunduğunu iddia etti.

Liverpool, Beşiktaş'ı 2007'deki Şampiyonlar Ligi maçında 8-0 yenmişti.

Bu maça gönderme yaptığı iddia edilen spiker için sosyal medyada "Özür dile" kampanyası başlatıldı.

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