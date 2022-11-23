TRT spikeri Beşiktaşlı taraftarları çıldırttı

İspanya'nın 7-0 öne geçtiği maçtan sonra Cüneyt Ersan, "Tabii şimdi aklınıza belki geliyordur, 1 gol daha olur mu?" dedi.
Beşiktaşlı taraftarları bu söz üzerine adeta çıldırdı ve Liverpool-Beşiktaş maçının skoruna atıfta bulunduğunu iddia etti.
Liverpool, Beşiktaş'ı 2007'deki Şampiyonlar Ligi maçında 8-0 yenmişti.
Bu maça gönderme yaptığı iddia edilen spiker için sosyal medyada "Özür dile" kampanyası başlatıldı.
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