TRT spikeri Beşiktaşlı taraftarları çıldırttı

İspanya'nın 7-0 öne geçtiği maçtan sonra Cüneyt Ersan, "Tabii şimdi aklınıza belki geliyordur, 1 gol daha olur mu?" dedi.

Beşiktaşlı taraftarları bu söz üzerine adeta çıldırdı ve Liverpool-Beşiktaş maçının skoruna atıfta bulunduğunu iddia etti.

Liverpool, Beşiktaş'ı 2007'deki Şampiyonlar Ligi maçında 8-0 yenmişti.

Bu maça gönderme yaptığı iddia edilen spiker için sosyal medyada "Özür dile" kampanyası başlatıldı.