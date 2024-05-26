Beşiktaşlı yöneticiler stadı terk etti. Kasımpaşa maçında flaş hareket

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Beşiktaşlı yöneticiler stadı terk etti. Kasımpaşa maçında flaş hareket

Süper Lig'de oynanan Kasımpaşa-Beşiktaş maçında Kasımpaşa'nın öne geçmesi sonrası Beşiktaşlı yöneticiler Hüseyin Yücel ve Onur Göçmez stadı terk etti.

Trendyol Süper Lig'de Kasımpaşa ile Beşiktaş karşı karşıya geliyor.

İlk 45 dakikası tamamlanan mücadeleye Kasımpaşa, Nuno Da Costa'nın golüyle 1-0 önde girdi.

Beşiktaş'ın yediği gol sonrası yöneticilerde flaş bir hareket geldi.

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STADI TERK ETTİLER!
Beşiktaşlı yöneticiler Hüseyin Yücel ve Onur Göçmez, Kasımpaşa'nın golü sonrası Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nu terk etti.

AŞKIN OLAYIM ŞARKISI ÇALDI!

Kasımpaşa-Beşiktaş maçı öncesi Galatasaraylı futbolcu Icardi ile özdeşleşen 'Aşkın Olayım' şarkısı çalındı.

Bu hareket tepki çekti.

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