Beşiktaşlı yöneticiler stadı terk etti. Kasımpaşa maçında flaş hareket

Trendyol Süper Lig'de Kasımpaşa ile Beşiktaş karşı karşıya geliyor.
İlk 45 dakikası tamamlanan mücadeleye Kasımpaşa, Nuno Da Costa'nın golüyle 1-0 önde girdi.
Beşiktaş'ın yediği gol sonrası yöneticilerde flaş bir hareket geldi.
STADI TERK ETTİLER!
Beşiktaşlı yöneticiler Hüseyin Yücel ve Onur Göçmez, Kasımpaşa'nın golü sonrası Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nu terk etti.
AŞKIN OLAYIM ŞARKISI ÇALDI!
Kasımpaşa-Beşiktaş maçı öncesi Galatasaraylı futbolcu Icardi ile özdeşleşen 'Aşkın Olayım' şarkısı çalındı.
Bu hareket tepki çekti.
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