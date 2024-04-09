Beşiktaşlılar bayrakları hazırlayın 40 dakika kaldı

Beşiktaş tarihi maça hazır.

Siyah beyazlı takımın kadın basketbol takımı yarın FIBA Avrupa Kupası finali rövanş maçında deplasmanda İngiltere'nin London Lions takımı ile karşı karşıya gelecek. Saat 21.00'de başlayacak maç TRT Yıldız'dan canlı olarak yayınlanacak.

Temsilcimiz İstanbul'daki ilk maçı 75-68 kazanmıştı.

Beşiktaş BOA Kadın Basketbol Takımı Başantrenörü Aziz Akkaya, karşılaşma öncesi açıklamalarda bulundu.

Akkaya şu ifadeleri kullandı:

"Final oynamak kolay değil, tarih şampiyonları yazıyor, finali yazmıyor. Buradan kupayı alıp gitmek istiyoruz. Kolay değil tabii ki ama bunu yapabilecek gücümüz var. Ben takımıma inanıyorum, takımım da buna inanıyor. Takımın ilk maçtan sonra güveni yerine geldi. Zor bir süreç bizi bekliyor. Kupaya 40 dakika kaldı. Sene başından beri buraya çok zor şartlarda, mücadele ederek, çok zor rakipleri eleyerek geldik. Kupayı kazanıp Türkiye'ye dönmek istiyoruz.

Kupa bir kere yeni bir kariyer. Benim hayatımda kazanmadığım Avrupa kupası kaldı. İlkokul, ortaokul, lise, küçük kız, yıldız kız, genç kız, Türkiye Kupası, Cumhurbaşkanlığı Kupası, Türkiye Ligi şampiyonluğu, Avrupa'da iki tane Ümit Milli'de madalyam var. Kazanmadığım tek kupa Avrupa kupası. Bunu kazanmak istiyorum. İnşallah bunu kazanıp en son Euroleague kupasını kazanmak istiyoruz. Kupa bizim için çok şey ifade ediyor çünkü camiamızın bu seviyede kupaya ihtiyacı var. İkinci kupa bu, bütün branşlarda oynadığımız bence en önemli final. Tarihimize, kulübümüze böyle bir kupayı hediye etmek istiyoruz. Bütün amacımız bu. Kupa bizim için çok şey.

Herkes heyecanla bekliyor. Çok dua eden, kazanmamızı isteyen insanlar var. İnşallah çifte bayram yapacağız. Bayramın birinci günü kupayı alıp taraftarlarımıza hediye etmek istiyoruz. Televizyonun karşısında sakin olsunlar, sakin sakin izlesinler, heyecanla beklesinler, sonunda inşallah mutluluğa ulaşacağız. Her maça aynı şekilde hazırlanıyoruz, finalde ekstra şunu yapalım diye bir şey yok. Türkiye'ye kupayla dönmek bizi seven insanları mutlu edecek, onu düşünüyorum. Ben, beni sevenleri, takımı sevenleri, kulübü sevenleri mutlu etmeyi çok seviyorum. Benim mutluluğum, mutsuzluğum çok önemli değil. Onlar mutsuz olmasınlar, onlar mutlu olsunlar, biliyorum ki onlar da kupayla mutlu olacaklar. O yüzden Türkiye'ye kupayla gitmek istiyoruz."