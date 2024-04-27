Beşiktaşlılar merak ediyordu. Semih Kılıçsoy gerçeği ortaya çıktı

Kaynak: AA
Beşiktaşlılar merak ediyordu. Semih Kılıçsoy gerçeği ortaya çıktı
Beşiktaş Teknik Direktörü Serdar Topraktepe, Semih Kılıçsoy'un, Fenerbahçe derbisindeki özel isteğini açıkladı.

Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında konuk olduğu Fenerbahçe'ye 2-1 yenilen Beşiktaş'ta teknik sorumlu Serdar Topraktepe, derbide uzun bir süre 10 kişi oynamalarına rağmen iyi mücadele ettiklerini söyledi.

Topraktepe, Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

aa-20240427-34399174-34399172-fenerbahce-v-besiktas-turkish-super-lig.jpg

MUSRATİ'NİN KIRMIZISI PLANLARI BOZDU
Fenerbahçe'nin maça baskılı başlayacağını tahmin ettiklerini belirten Serdar Topraktepe, "İlk 20 dakikadan sonra geçiş oyunlarıyla oyunu öne taşıyacaktık. Al-Musrati'nin gördüğü kırmızı kart oyun planlarımızı değiştirdi. Mecburen farklı bir oyuna gittik. 10 kişi kalmamıza rağmen ikinci yarıda oyunu bırakmayan ve sonuna kadar mücadele eden bir takım izledik. İkili mücadelelerde iyiydik. Bu da Beşiktaş'ın karakterinde var. Tüm oyuncularıma karakter koydukları için teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

aa-20240427-34398940-34398937-fenerbahce-v-besiktas-turkish-super-lig.jpg

SEMİH SOL KANATTA OYNAMAK İSTEDİ
Topraktepe, Semih Kılıçsoy'un sol açıkta görev yapmasıyla ilgili bir soruyu, "Semih ile maçtan önce konuştum. Kanatta oynamak istediğini söyledi. Devre arasında Muleka ile yer değiştirebileceğimi de söyledim. Orada oynamak istediğini söylediği için değiştirmedim." şeklinde yanıtladı.

aa-20240427-34399944-34399939-fenerbahce-v-besiktas-turkish-super-lig.jpg

HAKEM VOLKAN BAYARSLAN'A ELEŞTİRİ
Karşılaşmanın hakemi Volkan Bayarslan'a da eleştiride bulunan Serdar Topraktepe, 10 kişi kalmalarına rağmen takdir haklarının büyük bölümünün Fenerbahçe'den yana kullanıldığını ileri sürdü.

aa-20240427-34399964-34399957-fenerbahce-besiktas.jpg

İlgili Haberler
Ekrem İmamoğlu start verecek. Caroline Koç koşacak
Volkan Demirel istifayı açıkladı
Ersun Yanal pandoranın kutusunu açtı
Galatasaray şampiyon. Havuzda çılgınca kutladılar
Galatasaray şampiyon. Havuzda çılgınca kutladılar
Bade İşçil'den Fenerbahçe itirafı. Maç günleri yaptığı totem 'pes' dedirtti
Samsunspor gol atmayı unuttu
Samsunspor gol atmayı unuttu
Rasim Ozan Kütahyalı bu defa da Fatih Terim'in dayanamadığı zaafını açıkladı
Rıdvan Dilmen acı haberi verdi
Mert Hakan'ın paylaşımı olay yarattı. 'Köpek gibi korkuyorsunuz' dedi ortalık karıştı
Son Haberler
Ekrem İmamoğlu start verecek. Caroline Koç koşacak Spor
Ekrem İmamoğlu start verecek. Caroline Koç koşacak
Seyir halindeyken sanal bahis oynayan dolmuş şoförüne tepki yağdı Video
Seyir halindeyken sanal bahis oynayan dolmuş şoförüne tepki yağdı
İzmir’de tekstil deposunda yangın Yerel Haberler
İzmir’de tekstil deposunda yangın
Dizel araçlara yasak kararı. Yıllardır konuşulan yasakta tarih belli oldu Ekonomi
Dizel araçlara yasak kararı. Yıllardır konuşulan yasakta tarih belli oldu
Kimsenin trafik kurallarına uymadığı yol tartışma konusu oldu Video
Kimsenin trafik kurallarına uymadığı yol tartışma konusu oldu
Bakan Yerlikaya Adıyaman’da yaşanan olaya ilişkin açıklama yaptı Gündem
Bakan Yerlikaya Adıyaman’da yaşanan olaya ilişkin açıklama yaptı