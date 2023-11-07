Beşiktaşlılığı Süleyman Seba Üniversitesi'nde öğrendik. Burak kim!

Şenol Güneş'in ardından Beşiktaş'ta geçici olarak teknik direktörlük koltuğunda oturan Burak Yılmaz, Antalyaspor maçında tepkilerin odağındaki isimdi. Eric Bailly ile Tayfur arasındaki gerginliğe müdahale biçiminin yanı sıra karşılaşma sonrasında yaptığı açıklamalar Burak Yılmaz'a yönelik eleştirilerin dozunu artırdı.

EFSANELERE GÖNDERME YAPTI

Burak Yılmaz, "Burada teknik direktör olmak isteyen büyüklerimiz var. Kanal kanal geziyorlar, ama ben bunlardan etkilenmemeye çalışıyorum" sözleriyle Beşiktaş'ın efsanelerini eleştirmişti. Beşiktaş'ı unutulmaz oyuncularından Gökhan Keskin, Burak Yılmaz'ı hedef alarak, "Beşiktaşlılık duruşunu kimse senden öğrenecek değil" dedi.

'PROBLEMİ ÇÖZMEK VARKEN...'

Sabah'a konuşan Gökhan Keskin şunları söyledi: "Talihsiz bir açıklama başka ne diyebiliriz ki buna, zaten maçta aldığı sonuçtan dolayı kesinlikle yanlış olduğu ortaya çıkıyor. Maçın 40. Dakikası 1-0 öne geçiyorsunuz. Peşinden soyunma odasında koridorda bazı olaylar yaşanıyor. Problemi çözmek varken siz başka yollara başvuruyorsunuz. Daha doğrusu yanlış bir şekilde çözüyorsunuz.

'SİZE BURASI BAHŞEDİLMEDİ'

"Ve maçtan sonra verdiği demeçler de çok yanlış demeçler. Ne demek "Beşiktaş'ta eski abilerim kanal kanal dolaşıyor ben bundan etkilenmemeye çalışıyorum. Size burası bahşedilmedi ve Beşiktaşlılık duruşunu da kimse senden öğrenecek değil. Biz bu duruşu Süleyman Seba Üniversitesi'nden öğrendik."