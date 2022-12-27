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Efes 2 verdi 1 aldı. Beşiktaş'la ilginç takas

Anadolu Efes, Egemen Güven ve Ömercan İlyasoğlu'nun sezon sonuna kadar Beşiktaş Emlakjet'e kiralanmasına karşılık milli pivot Furkan Haltalı'yı transfer etti.

Haber Giriş: 27 Aralık 2022 Salı - 17:28
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Beşiktaş'ta 2 oyuncu verdi. 1 basketçi aldı

Efes 2 verdi 1 aldı. Beşiktaş'la ilginç takas
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Anadolu Efes'in genç oyuncuları Egemen Güven ve Ömercan İlyasoğlu'nun yeni adresleri belli oldu.

Kulüpten yapılan açıklamada, iki oyuncunun da sezon sonuna kadar Beşiktaş Emlakjet'e kiralandığı açıklandı.

Anadolu Efes, genç oyuncularını Beşiktaş Emlakjet'ten kadrosuna kattığı Furkan Haltalı karşılığında siyah-beyazlı ekibe kiraladı.

Anadolu Efes'ten yapılan açıklama şöyle:

"Ömercan İlyasoğlu ile Egemen Güven, 2022-2023 sezonu sonuna kadar kiralık olarak Beşiktaş Emlakjet forması giyecekler.

Türk pivot Furkan Haltalı, sezon sonuna kadar kiralık olarak Anadolu Efes'te!"

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