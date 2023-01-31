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Cenk'in şutu direkten döndü. Beşiktaş gole yaklaştı

Süper Lig'de Beşiktaş, Karagümrük ile karşılaşıyor.

Haber Giriş: 31 Ocak 2023 Salı - 20:27
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Beşiktaş'ta Cenk Tosun'un şutu direkten döndü

Cenk'in şutu direkten döndü. Beşiktaş gole yaklaştı
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Süper Lig'in 22. haftasında Beşiktaş, Karagümrük ile mücadele ediyor. 

Beşiktaş'ın geliştirdiği atakta Cenk Tosun'un müthiş şutu direkte patladı.

26. dakikada Tayfur Bingöl, Cenk Tosun'a ara pasını gönderdi. Savunma arkasına sarkan Cenk Tosun, sağ ayağıyla gelişine plase vurdu, top direkten döndü.

Maçın en tehlikeli anı yaşandı.

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