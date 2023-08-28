Beşiktaş'ta Cenk ve Salih krizi. Fark çok büyük

Beşiktaş, sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan iki futbolcusu Cenk Tosun ve Salih Uçan'ın sözleşmesini uzatmak için şimdiden harekete geçti.

Siyah beyazlı yöneticilerin iki futbolcunun da menajerleriyle yaptıkları görüşmede anlaşma sağlayamadıkları belirtildi.

Habertürk'e göre şu anda yıllık 350 bin euro alan futbolculara 600'er bin euro teklif edildi.

Ancak futbolcuların menajerlerinin yabancı futbolcuların kazandığı paraların çok daha yüksek olduğunu belirterek 1'er milyon euro istedikleri belirtildi.

Sözleşmesinde son sezonda bulunan iki oyuncu, devre arasında farklı takımlarla anlaşma hakkına sahip olacak. Hem Cenk'in hem de Salih'in yurt dışından da talipleri olduğu bildirildi.