Beşiktaş'ta çılgınlık! 2 milyon 500 bin mesaj

Manchester United'ta transfer listesine konan ve ayrılmasına kesin gözüyle bakılan İngiliz yıldız Jadeon Sancho için Beşiktaş'ın da devreye girmesi taraftarları heyecanlandırdı.

Siyah beyazlı futbolseverler, önceki gün 25 yaşındaki futbolcu için "Come to Beşiktaş (Beşiktaş'a gel)" akımı başlattı.

Sancho'nun Instagram hesabındaki son fotoğrafının altına 2 milyon 500 bin mesaj yazıldı.

PAZARLIKLAR SÜRÜYOR



Siyah-beyazlılar, geçen ay 10 milyon Euro net ücret isteyen Sancho'nun talebini aşağı çekmek için çaba gösteriyor. Ayrıca Manchester United ile pazarlıklar başlamış durumda. Ada ekibi, 20 milyon Euro seviyelerinde bonservis beklerken Beşiktaş, bunun biraz daha indirilmesi ve vadelere bölünmesini arzu ediyor.

United'da beklenen performansı gösteremeyen İngiliz sol kanat, iki sezon önce Dortmund'a, geçen sezon ise Chelsea'ye kiralanmıştı.