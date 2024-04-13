Beşiktaş'ta Fernando Santos'un görevine son verildi

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Beşiktaş'ta Fernando Santos'un görevine son verildi
Beşiktaş, Fernando Santos'un görevine son verildiğini duyurdu.

Süper Lig'de Samsunspor ile sahasında 1-1 berabere kalarak galibiyet hasretini 5 maça çıkaran Beşiktaş teknik direktör Fernando Santos'un görevine son verildiğini duyurdu.

Siyah beyazlılardan ayrılığa dair yapılan açıklamada, "Teknik Direktör Fernando Santos'la yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Santos'a hizmetlerinden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki hayatında başarılar dileriz" denildi.

Açıklamada ayrıca sezon sonuna kadar takımı Serdar Topraktepe'nin yöneteceği açıklandı.

Sezon ortasında geldiği Beşiktaş'ta bugüne kadar 16 maça çıkan Portekizli teknik adam bu maçlarda 7 galibiyet 4 beraberlik ve 5 mağlubiyet elde etti.

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