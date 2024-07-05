Beşiktaş'ta flaş ayrılık. Resmen açıklandı

Beşiktaş'ta flaş bir gelişme yaşandı.

Geçen sezonun devre arasında Nice'e kiralık olarak transfer olan Valentin Rosier, Beşiktaş ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı.

Kulüpten yapılan açıklamada, ''Beşiktaş Futbol A.Ş. profesyonel futbolcularımızdan Valentin Rosier ile yollarımızın ayrıldığını KAP’a bildirdi.

Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş.’den Kamuyu Aydınlatma Platformu’na gönderilen açıklama şöyle: ''Profesyonel futbolcumuz Valentin Andre Henri Rosier ile sözleşmemiz karşılıklı anlaşılarak sona erdirilmiştir.'' ifadeleri kullanıldı.

BEŞİKTAŞ'TA ÜÇLÜYÜ TAMAMLADI

27 yaşındaki Fransız futbolcu, Beşiktaş'ın 21-22 sezonunda kazandığı üç kupanın kadrosunda yer alan isimlerden birisiydi.

Rosier, 1 Süper Lig, 1 Türkiye Kupası ve 1 Süper Kupa olmak üzere Beşiktaş ile 3 kupa kazandı.

Rosier'in piyasa değeri ise 4 milyon euro.