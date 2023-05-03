Beşiktaş Konyaspor'un yıldızını takibe aldı. Ünlü gazeteci duyurdu

Editör: Ökkeş Bölükbaşı

Şenol Güneş ile yükselişe geçen Beşiktaş, gelecek sezonun transfer planlamasına başladı.

Gelecek sezon savunmaya takviye yapmak isteyen siyah-beyazlılar, Konyaspor'un yıldızı Francisco Calvo'yu takibe aldı.

İTALYAN GAZETECİ DUYURDU

İtalyan gazeteci Fabrizio Romano'nun haberine göre; birçok kulübün peşinde olduğu Kosta Rikalı futbolcuyu Beşiktaş yakından izliyor.

PERFORMANSI

Calvo, Sezon başında ABD ekibi San Jose'den Konyaspor'a 500 bin Euro bedelle transfer oldu.

Kosta Rikalı futbolcu bu sezon tüm kulvarlarda 33 maçta forma giyerken dört kez gol attı.