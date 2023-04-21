Beşiktaş'ta flaş gelişme. Hareketli saatler yaşanıyor

Editör: Ufuk Cingöz

Beşiktaş, gelecek sezonun kadrosunu kurmak için çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürürken, kadrodaki 3 futbolcuya da talip çıktı.

Siyah beyazlı takıma Onur Bulut'un transfer edilmesinin ardından yedek kulübesine çekilen Valencin Rosier'e İtalya'nın Monza takımının takibe aldığı ileri sürüldü. Fanatik'teki habere göre yönetim Rosier'in bonservis bedelini 5 milyon euro olarak belirledi.

Beşiktaş'ın gözden çıkardığı Jackson Muleka için de Mısır'ın Al-Ahly takımının 2.5 milyon dolar teklif ettiği iddia edildi. Yönetimin ise 4 milyon euro istediği, görüşmelerin de sürdüğü öğrenildi.

Bir başka gelişme de Saiss'te yaşandı. Faslı futbolcu için bir Katar kulübünün 4 milyon euroyu gözden çıkardığı ileri sürüldü.

Romain Saiss'e bazı İngiliz kulüplerinden de teklifler geldiği, görüşmelerin devam ettiği ifade edildi.