Beşiktaş'ta Galatasaray derbisi öncesi son dakika. Fernando Santos'tan flaş karar

Ali Öncü
Beşiktaş'ta Galatasaray derbisi öncesi son dakika. Fernando Santos'tan flaş karar
Beşiktaş'ta teknik direktör Fernando Santos'un Galatasaray derbisi için aldığı karar belli oldu.

Beşiktaş, Galatasaray ile yarın oynayacağı derbinin son hazırlıklarını yaparken, bir son dakika gelişmesi geldi.

Teknik direktör Fernando Santos'un cezalı olan Gedson Fernandes'in yerine ilk 11'de kimi oynatacağını kararlaştırdığı öğrenildi.

Tüpraş Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak maçta Portekizli teknik adamın önceliği Salih Uçan'a vereceği öğrenildi.

Ancak Salih Uçan'ın sakatlığındaki son duruma bakılacak. Eğer yarın yapılacak son kontrolde de Salih Uçan'ın tam olarak iyileşmediği belirlenirse Amartey forma giyecek.

Beşiktaş'ın 11'inin şu şekilde olması bekleniyor:

Mert - Onur, Necip, Colley, Masuaku, Al-Musrati, Salih (Amartey), Muçi, Rashica, Cenk, Semih.

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