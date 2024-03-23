Beşiktaş'ta gizli görüşme ortaya çıktı. Flaş Ghezzal gelişmesi

Beşiktaş’ta Rachid Ghezzal ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı. A Spor’un haberine göre, Beşiktaş yönetimi ve Cezayirli oyuncu Rachid Ghezzal’ın sözleşmesinde değişiklik yapıldı.

Sözleşme opsiyonu kaldırıldı

Sezon sonu itibarıyla sözleşmesi bitecek olan Ghezzal’ın kontratında, “oynadığı maç sayısına göre otomatik yenilenme” şartı ortadan kaldırıldı.

“20 maç oynarsa kontrat yenilenir” Şartı

Daha önce 31 yaşındaki oyuncunun kontratında, “20 resmi maçta forma giyerse sözleşmesi otomatik olarak yenilenir” maddesi bulunmaktaydı. Ancak bu madde sözleşmeden çıkarılarak, Ghezzal’ın kontratının otomatik olarak uzatılma olasılığı sona erdi.

Bu sezon şu ana kadar Beşiktaş ile 25 resmi maça çıkan Ghezzal, bu karşılaşmalarda 1 gol ve 4 asistlik katkı sağladı.