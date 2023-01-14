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Beşiktaş'ta Emre Kocadağ'dan Aboubakar açıklaması

Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ, Konya'da 2-1 kazandıkları maçının ardından gazetecilere açıklamada bulundu.

Haber Giriş: 14 Ocak 2023 Cumartesi - 20:13
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Beşiktaş'ta gündem Aboubakar

Beşiktaş'ta Emre Kocadağ'dan Aboubakar açıklaması
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Takımı desteklemek için stada gelen tüm taraftarlara teşekkür eden Kocadağ, "Galibiyet için çok mutluyuz. İlk yarıda 3 dakika, ikinci yarıda 4 dakika uzatma oldu. Bazı planlar ve düşünceler olabilir ama son dakikada da golümüz geldi. İki üç haftadır maçlarda en az 15-20 dakika uzatma verilirken, Beşiktaş mağlupken 3 dakika uzatıyorsun. İyi giden maça yakışmadı." diye onuştu.

Kocadağ, takımdan ayrılan Wout Weghorst'un çıkış maddesinin olmadığını, Beşiktaş'a bir yıllık kiralık oyuncu olarak katıldığını aktardı.

Oyuncunun, Manchester United'tan kulübüne gelen teklifi değerlendirdiğini anlatan Kocadağ, şöyle devam etti:

"Bize bu olay aksettikten sonra oyuncuyla birkaç kez görüştük. Kendisine bonservisini almak istediğimizi, bizimle devam etmesinin bizi sevindireceğini söyledik. Kendisi de olayın maddiyatla alakalı olmadığını söyledi. Bizimle devam etmesini istedik. Bunu kabul etmedi. Ruhen ve aklen burayı terk etmiş bir oyuncuyu ki hocamızın da takdiri, Konya'ya getirmenin bir anlamı yoktu. Oyuncuyu zorla burada tutup faydalanamamak da Beşiktaş'a hizmet olmayacaktı. Oyuncu, alacaklarını da bırakarak yaklaşık 3.5 milyon avro katkı yapıp, Beşiktaş'tan gitti."

İsmi transfer gündeminde bulunan eski oyuncuları Vincent Aboubakar'ın transferiyle alakalı Kocadağ, "Aboubakar gündemimizde. Ancak sözleşmesi devam ediyor. Durumu netleşir netleşmez bakacağız. Listemizde başka bölgeler için de oyuncular var. Üç bölgeye transfer düşünüyoruz. Tabii hocamızın vereceği rapor da önemli. Kullanamadığımız oyuncularımızdan faydalanabilirsek, bazı bölgeler için transferi eksiltebiliriz." değerlendirmesinde bulundu.

Oyuncuları için resmi bir teklif olmadığını dile getiren Kocadağ, galibiyet serisine ihtiyaç duyduklarını, ilerleyen süreçte şampiyonluk potasına gireceklerine de inandığını sözlerine ekledi.

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