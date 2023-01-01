Beşiktaş'ta fırtına öncesi sessizlik: Çebi patlama yapacak

Siyah beyazlı yöneticiler son olarak ligin ikinci haftasında oynanan ve 3-3 biten Alanyaspor maçından sonra konuşmuşlardı. Başkan Ahmet Nur Çebi de federasyona giderek TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi ile görüşmüştü.
O günden bu yana konuşmayan yöneticilerin bu sessizliğinin ardından fırtına koparacakları belirtildi.
Hakem hatalarını tek tek belirleyen ve görüntülü olarak toparlayan yöneticilerin Konyaspor'la 19. haftada yapılacak maçtan sonra bunları bir basın toplantısıyla açıklayacakları öğrenildi.
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