Beşiktaş'ta 2 Kasım günü Olağan İdari ve Mali Genel Kurul Toplantısı yapılacak. Bu toplantı öncesinde Beşiktaş A.Ş.'de 1 Haziran 2024 - 31 Mayıs 2025 faaliyet dönemine ilişkin olağan genel kurul toplantısı yapıldı.

Siyah beyazlılardan KAP'a yapılan bildirime göre toplantıda Serdar Adalı'dan önce başkanlık yapan Hasan Arat ve Hüseyin Yücel için ibra oylaması yapıldı. 15 milyon TL'lik paya sahip olan hissedarlar Arat lehinde oy kullanırken 3 milyar 118 milyon 780 bin 404'TL'lik paya sahip olan hissedarlar 'İbra edilmesin' dedi. Böylece Hasan Arat oy çokluğuyla ibra edilmedi.

BEŞİKTAŞ, HASAN ARAT'A DAVA AÇABİLİR

İbra edilmeyen Hasan Arat hukuki sorumluluk altına girdi. Beşiktaş artık geçmiş dönemde meydana gelen zararlardan, usulsüzlüklerden veya hatalı işlemlerden dolayı ibra edilmeyen Arat'a tazminat davası açabilir.

HÜSEYİN YÜCEL İBRA EDİLDİ

Arat dışındaki diğer yönetim kurulu üyeleriyse ibra edildi. Arat'ın hastalığı nedeniyle görevi bıraktıktan sonra bir dönem başkanlık yapan Hüseyin Yücel de oyçokluğuyla ibra edildi.

CEO İLE YOLLAR AYRILDI

Toplantının ardından Beşiktaş resmi sitesinden bir açıklama yaparak 6 yıldır Beşiktaş Şirketler Grubu görevinde bulunan Seçil Aygül ile Yönetim Kurulumuzun kararıyla karşılıklı olarak anlaşarak yollarını ayırdığını açıkladı.