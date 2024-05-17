Beşiktaş'ta Hatayspor maçı öncesi kriz

Kaynak: Haber Merkezi
Beşiktaş'ta Hatayspor maçı öncesi kriz
Beşiktaş sakatlığı açıkladı.

Trendyol Süper Lig’in 37. Haftasında Beşiktaş sahasında Hatayspor ile karşı karşıya gelecek.

18 Mayıs Cumartesi günü saat 19.00’da oynanacak mücadele öncesi Beşiktaş kara haberi verdi.

Siyah-beyazlılar yaptığı açıklamada Jackson Muleka’nın sakatlandığını duyurdu.

İşte Beşiktaş’ın açıklaması

"Futbol A Takımımızın Trendyol Süper Lig'de Corendon Alanyaspor'la oynadığı maçta sol üst kısmında ağrı hisseden ve Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde MR görüntülemesi yapılan futbolcumuz Jackson Muleka'nın uyluk üst adalesinde (iliopsoas) gerilme ve ödem tespit edilmiştir. Jackson Muleka, Atakaş Hatayspor maçı kadrosunda yer almayacaktır"

İlgili Haberler
Ünlü iş adamı Aziz Yıldırım'ı reddetti
Ali Koç resmen açıkladı
Sivaspor şov yaptı Rey Manaj yıkıldı!
Son Haberler
Gaziantep'te 16 yıl sonra çözülen gizem: Kayıp Erdal Öztürk cinayete kurban gitmiş Gündem
Gaziantep'te 16 yıl sonra çözülen gizem: Kayıp Erdal Öztürk cinayete kurban gitmiş
Boşanma aşamasındaki eşini ve baldızını öldüren kişi intihar etti Gündem
Boşanma aşamasındaki eşini ve baldızını öldüren kişi intihar etti
Ünlü iş adamı Aziz Yıldırım'ı reddetti Spor
Ünlü iş adamı Aziz Yıldırım'ı reddetti
Deniz Kuvvetleri 19 Mayıs'ta 43 gemi ile 27 limanı ziyaret edecek Gündem
Deniz Kuvvetleri 19 Mayıs'ta 43 gemi ile 27 limanı ziyaret edecek
Manisa Turgutlu'da motosiklet kazası: Sürücü hayatını kaybetti Yerel Haberler
Manisa Turgutlu'da motosiklet kazası: Sürücü hayatını kaybetti
Nesli tükenmekte olan alaca sansar, Batman'da ölü bulundu Video
Nesli tükenmekte olan alaca sansar, Batman'da ölü bulundu
Borsa haftayı rekorla kapattı. İşte en çok kazandıran hisseler Ekonomi
Borsa haftayı rekorla kapattı. İşte en çok kazandıran hisseler