Beşiktaş'ta Hatayspor maçı öncesi kriz

Trendyol Süper Lig’in 37. Haftasında Beşiktaş sahasında Hatayspor ile karşı karşıya gelecek.

18 Mayıs Cumartesi günü saat 19.00’da oynanacak mücadele öncesi Beşiktaş kara haberi verdi.

Siyah-beyazlılar yaptığı açıklamada Jackson Muleka’nın sakatlandığını duyurdu.

İşte Beşiktaş’ın açıklaması

"Futbol A Takımımızın Trendyol Süper Lig'de Corendon Alanyaspor'la oynadığı maçta sol üst kısmında ağrı hisseden ve Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde MR görüntülemesi yapılan futbolcumuz Jackson Muleka'nın uyluk üst adalesinde (iliopsoas) gerilme ve ödem tespit edilmiştir. Jackson Muleka, Atakaş Hatayspor maçı kadrosunda yer almayacaktır"