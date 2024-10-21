Beşiktaş’ta kaleci Mert Günok sakatlandı. Kartalın kanadı kırıldı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Beşiktaş’ta kaleci Mert Günok sakatlandı. Kartalın kanadı kırıldı

Beşiktaş, kaleci Mert Günok'un sol omuz üst kas grubunda tendon yaralanması tespit edildiğini açıkladı.

Beşiktaş, kaleci Mert Günok'un sol omuz üst kas grubunda tendon yaralanması tespit edildiğini açıkladı.

Beşiktaş, deneyimli kaleci Mert Günok'un sağlık durumuyla ilgili bilgilendirmede bulundu.

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Siyah-beyazlılardan yapılan açıklamada, "Futbol A Takımımızın Konyaspor ile oynadığı müsabakadaki pozisyonda sol omzunda yaşadığı travma sonrası durumu değerlendirilen oyuncumuz Mert Günok'un Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde gerçekleştirilen MR görüntülemesinde sol omuz üst kas grubunda (supraspinatus) tendon yaralanması saptanmıştır. Mert Günok'un tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır" denildi.

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