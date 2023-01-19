Şenol Güneş'i sevindiren gelişme

Beşiktaş, Süper Lig’de Yukatel Kayserispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla başladı.

Teknik direktör Şenol Güneş’in yönetiminde yapılan antrenman; dinlenme, kondisyon ve taktik çalışmasıydı.

Ankaragücü maçında oynayan futbolcular salonda rejenerasyon çalışması yaparak günü tamamlarken, diğer futbolcular ısınma koşuları, istasyon koşuları ve stretching çalışmasıyla idmana başladı. Pas çalışmasıyla devam eden antrenman, dar alanda oynanan çift kale maçla sona erdi.

Antrenmana uzun süredir sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen Ghezzal'ın da katılması teknik direktör Şenol Güneş'in yüzünü güldürdü. Güneş, saha içinde Ghezzal'la bir görüşme yaptı.

Siyah beyazlılar, Kayserispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, yarın saat 16.00’da yapacağı idmanla devam edecek.