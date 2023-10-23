Beşiktaş'ta kongre tarihinin açıklanmasının ardından Hasan Arat'tan flaş açıklama

Beşiktaş, olağanüstü seçimin 17 Aralık'ta yapılacağını açıkladı.

Siyah Beyazlılarda daha önce başkan adaylığını açıklayan Hasan Arat'tan seçim tarihinin açıklanmasının ardından paylaşım geldi.

Arat, sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı:

"Değerli Beşiktaşlılar,

Bu seçim olağan değil, olağanüstü bir seçimdir.

"Aslolan hayattır, hayat da Beşiktaş" diyenlerin seçimidir.

Armamıza gönül vermiş, ülkemizin ve dünyanın dört bir yanındaki Beşiktaşlılara daha önce söylediğimiz gibi, biz hazırız.

Çıktığımız yol, artık tüm Beşiktaşlıların yoludur."