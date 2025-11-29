Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Fatih Karagümrük ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla tamamlayan Beşiktaş'ta Rıdvan Yılmaz'dan kötü haber geldi.

Siyah beyazlı kulüp, 27 yaşındaki milli sol bekin dünkü antrenmanda sakatlandığını açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklama şu şekilde:

"Futbol A Takımımızın 28 Kasım 2025 tarihinde gerçekleştirdiği antrenmanda sol uyluk üst bölgesinde ağrı hisseden oyuncumuz Rıdvan Yılmaz'ın yapılan değerlendirme ve Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde gerçekleştirilen MR görüntülemesinde uyluk üst adalesinde (iliopsoas) gerilme ve ödem tespit edilmiştir.