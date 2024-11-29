Beşiktaş'ta kritik toplantı! Bronckhorst için fesih görüşmesi...

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nde Maccabi Tel Aviv karşısında alınan 3-1'lik yenilginin ardından teknik direktör Giovanni van Bronckhorst'un geleceğini masaya yatırıyor. Siyah-beyazlı yönetim, Hollandalı teknik adamın sözleşmesinin feshi için Ümraniye'de kritik bir toplantı gerçekleştirecek.

SÖZLEŞME FESİHİ GÜNDEMDE

Van Bronckhorst’un Beşiktaş kariyerine devam edip etmeyeceği konusunda yönetim, sözleşme feshiyle ilgili karar vermeye hazırlanıyor. Toplantının ardından gün içerisinde resmi bir açıklama yapılması bekleniyor.

HÜSEYİN YÜCEL’DEN KRİTİK MESAJ

Beşiktaş’ta futbolun sorumlusu Hüseyin Yücel, Macaristan’da oynanan Maccabi Tel Aviv maçının ardından Giovanni van Bronckhorst’a kendisiyle çalışmaya devam edilmeyeceğini bizzat iletti.

VAN BRONCKHORST’UN TAZMİNATI AÇIKLANDI

Sports Digitale’den Yağız Sabuncuoğlu’nun haberine göre, van Bronckhorst’un sözleşmesinde yer alan fesih tazminatının 2.5 milyon Euro olduğu ifade edildi. Ayrıca bu bedelin peşin ödeme içermediği belirtildi.

VAN BRONCKHORST'UN MAÇ SONU AÇIKLAMALARI

Hollandalı teknik adam, maç sonrasında düzenlediği basın toplantısında, alınan yenilgi ve geleceğiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Yönetimin desteğini hissettiğini ancak sonucun bu durumu değiştirebileceğini belirten van Bronckhorst, şunları söyledi: "Maç kazanamadığınız zaman eleştiriler olacaktır. Orta sahayı kontrol edemedik, bu yüzden Gedson’u 10 numaraya çekince daha etkili olduk. Penaltı momentumu değiştirdi, 2-2 olsaydı galibiyet için zorlayabilirdik."

İstifa sorusuna ise net bir şekilde cevap veren van Bronckhorst, "Pes etmeyen bir insanım. Şu an zor bir süreçteyim ama bunu değiştirmek için mücadele edeceğim" ifadelerini kullandı.

YÖNETİMİN KARARI MERAKLA BEKLENİYOR

Beşiktaş camiasında, yönetimin van Bronckhorst hakkında vereceği karar büyük bir merakla bekleniyor. Yapılacak resmi açıklama, kulübün gelecekteki teknik direktör stratejisini de şekillendirecek.