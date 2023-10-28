Beşiktaş'ta Masuaku ve Colley sakatlandı. Takımda oynayacak stoper kalmadı

Beşiktaş resmi sitesinden yapılan açıklamada Arthur Masuaku ile Omar Colley’in sakatlandığı açıklandı.

Beşiktaş'ta Masuaku ve Colley sakatlandı. Takımda oynayacak stoper kalmadı

Bodo/Glimt’e karşı oyananan Konferans Ligi mücadelesinde sakatlanan Masuaku ve Colley’in son durumları belli oldu.

Siyah-beyazlılardan yapılan açıklamada, "Futbol A Takımımızın UEFA Konferans Ligi’nde Bodo Glimt ile oynadığı müsabakada, sol uyluk arka adalesinde ağrı hisseden futbolcumuz Arthur Masuaku’nun Acıbadem Altunizade Hastanesi’nde yapılan MR görüntülenmesinde uyluk arka adalesinde (Biseps Femoris) gerilme ve kanama, aynı müsabakada sol dizinde ağrı olan futbolcumuz Omar Colley’in MR görüntülemesinde, efüzyon ve hoffa sendromu (eklem sıvısı artışı ve diz içi yağ dokuda ödem) tespit edilmiştir. Arthur Masuaku ile Omar Colley’in tedavilerine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır” ifadelerine yer verildi.

SADECE NECİP KALDI
Daniel Amartey, Tayyip Talha Sanuç ve Emrecan Uzunhan'ın da sakat olduğu Beşiktaş'ta stoper mevkisinde sadece Necip Uysal kaldı.

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